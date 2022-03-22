فيديو وصور: مقتل 4 إسرائيليين في عملية طعن بمدينة بئر السبع

قتل 4 مستوطنين وأصيب اثنين آخرين جراء تعرضهم لعملية دهس وطعن نفذها شاب فلسطيني، في مدينة بئر السبع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده.

وادعت قوات الاحتلال أن هناك شريك لمنفذ عملية الطعن وتجري عمليات بحث عنه.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (أصيب دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (أصيب طعنا)، في حين أصيبت امرأتان بحالة بين المتوسطة والخطورة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المنفذ دهس مجموعة من المارة في مركز تجاري في بئر السبع، وترجل من مركبته وطعن عددا من الأشخاص، وتابع إلى موقع آخر حيث دهس راكب دراجة هوائية وطعن آخرين.

وأظهرت المقاطع المصورة الواردة من الموقع، قيام شخصين توجدا في المكان بملاحقة المنفذ وأطلق عليه ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ منفذ عملية الطعن في بئر السبع هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان من سكان حورة في النقب، وأفرج عنه مؤخرًا.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان النار على منفّذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

موقع والا العبري:#شاهد #فيديو للحظة إطلاق النار على منفذ عملية الطعن في مدينة بئر السبع بشكل مباشر من مسافة قريبة. pic.twitter.com/bEhIg2aAyx — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) March 22, 2022