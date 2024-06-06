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فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2024 9:42 مساءً
انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري

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في حادثة مأساوية، اليوم الخميس، انقلب باص يحمل أطفالاً في نهر العاصي، في منطقة دركوش غرب إدلب شمال سوريا، حيث وثق فيديو الحادثة.

وكشفت فرق الدفاع المدني أن الباص، الذي كان يقل أكثر من 50 طفلاً في رحلة مدرسية، انقلب في النهر نتيجة حادث سير.

وأوضحت أن فرقها تعمل جاهدة على انتشال الأطفال العالقين، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب طبيعة النهر الغزير.

وهرعت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني إلى الموقع في محاولة لإنقاذ الصغار. حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة 5 أطفال وانتشال 13، الذين نُقلوا إلى مستشفى محلي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة شهدت حوادث غرق مماثلة في نهر العاصي سابقاً. ففي 30 مايو/أيار الماضي، أعلن الدفاع المدني العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاماً غارقاً. كذلك في مارس/آذار، انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثمان طفل غرق في النهر أثناء اللعب بالقرب من مجراه.

وأفادت تقارير الدفاع المدني بأن الحادث أدى إلى وفاة 7 مدنيين (4 طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة) وإصابة 20 آخرين (12 طالبة، و4 أطفال أبناء معلمة من الكادر التدريسي، ومعلمتان، وسائق الحافلة وابنته). وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين في مياه نهر العاصي حتى الآن.

 

طفلة تم إنقاذها بعد غرق الباص في دركوش

طفلة تم إنقاذها بعد غرق الباص في دركوش

مشاهد من إنقاذ الأطفال بعد حادث انقلاب باص في نهر العاصي بدركوش

مشاهد من إنقاذ الأطفال بعد حادث انقلاب باص في نهر العاصي بدركوش

مشاهد من إنقاذ الأطفال بعد حادث انقلاب باص في نهر العاصي بدركوش

مشاهد من إنقاذ الأطفال بعد حادث انقلاب باص في نهر العاصي بدركوش

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش – الدفاع المدني السوري

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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