فيديو يحبس الأنفاس.. دبابة روسية تدهس سيارة بداخلها امرأة أوكرانية!

لليوم الثاني على التوالي، تستمر الحرب الروسية على أوكرانيا في جر الويلات على المدنيين في المدن الأوكرانية، الذين اتخذوا الملاجئ سكناً لهم، لحين وقف إطلاق النار في البلاد.

ومن صور المعاناة التي جرتها العملية العسكرية الروسية، مقطع فيديو وثقته كاميرا لعائلة أوكرانية، حيث تظهر عملية دهس دبابة روسية لسيارة أوكرانية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي مقطع مصور آخر، ظهر مجموعة من الرجال وهم يحاولون اخراج سيدة مسنة كانت عالقة داخل السيارة، وقد نجت بأعجوبة علما أن الدبابة دهستها مرتين.

وميدانيا، أعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تستخدم مطار غوميل في بيلاروسيا للاعتداء على كييف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة “أسوشيتد برس” أن دوي إطلاق نار تردد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مستشار للحكومة الأوكرانية اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف خلال اليوم. وحثت السلطات الأوكرانية سكان المدينة على التوجه إلى الملاجئ بعد إنذار من غارات جوية

وأفادت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، الجمعة، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجاً في مطار كييف الدولي، بينما تجري معارك شمال العاصمة كييف، بحسب الجيش الأوكراني.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كلم شمال كييف العاصمة.

Russian tank crushes civilian car. Miraculously, the driver was rescued. A poignant portrayal of Putin’s cowardly war. pic.twitter.com/Tb8fsOQlbt

NEW – Russian tank crushes car with civilian inside in the city of Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/RTEWck0tQw

— tomorraw.com (@tomorrawdotcom) February 25, 2022