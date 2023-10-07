فيديو يوثق اشتباكات عملية "طوفان الأقصى" داخل "سديروت"

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس معركة كبيرة ضد الأراضي الإسرائيلية ضمن عملية أسمتها “طوفان الأقصى”، أطلقت خلالها عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، كانت محورا مهما خلال معارك اليوم السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، عند مركز شرطة سديروت.

⚡️Battles are still taking place in the middle of the streets in Sderot pic.twitter.com/VlcUGr4RxR — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

وفي بداية الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وكشفت مقاطع صورها هواة ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنهم مسلحون داخل سديروت.

وقال مصور من “رويترز” إنه شاهد عددا من الجثث في شوارع المدينة، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 5 مسلحين فلسطينيين في سديروت، مشيرة إلى إضرام النار في بعض المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، انتشارا للقوات الإسرائيلية في أحد شوارع المدينة، ومداهمات لبعض الأبنية.