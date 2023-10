فيديو يوثق اشتباكات عملية "طوفان الأقصى" داخل "سديروت"

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس معركة كبيرة ضد الأراضي الإسرائيلية ضمن عملية أسمتها “طوفان الأقصى”، أطلقت خلالها عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، كانت محورا مهما خلال معارك اليوم السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، عند مركز شرطة سديروت.

⚡️Battles are still taking place in the middle of the streets in Sderot pic.twitter.com/VlcUGr4RxR

— War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023