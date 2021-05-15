فيديو يوثق لحظة إخلاء الصحفيين مقارهم في برج الجلاء بغزة قبل قصفه بدقائق

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء المكون 11 طابقا وسط مدينة غزة بشكل كامل .

ويضم برج الجلاء عدداً من المكاتب الصحفية والقنوات التلفزيونية بينها قناة الجزيرة ووكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.

ووثق صحفي فلسطيني عملية إخلاء الصحفيين للبرج بعد تهديد جيش الاحتلال باستهداف البرج .



وفي وقت سابق دمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الأبراج التي تضم مكاتب صحفية بينها برج الشروق وبرج الجوهرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، استهدف خلاله مئات الأهداف في معظم محافظات القطاع، وأعلنت المصادر الطبية عان ارتفاع حصيلة الشهداء لنحو 140 شهيدا ووقوع مئات الإصابات .