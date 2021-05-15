الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو يوثق لحظة إخلاء الصحفيين مقارهم في برج الجلاء بغزة قبل قصفه بدقائق

15 - مايو - 2021
آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 8:55 مساءً
تدمير برج الجلاء

تدمير برج الجلاء

A A A
طباعة المقال

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء المكون 11 طابقا وسط مدينة غزة بشكل كامل .

ويضم برج الجلاء عدداً من المكاتب الصحفية والقنوات التلفزيونية بينها قناة الجزيرة ووكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.

ووثق صحفي فلسطيني عملية إخلاء الصحفيين للبرج بعد تهديد جيش الاحتلال باستهداف البرج .


وفي وقت سابق دمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الأبراج التي تضم مكاتب صحفية بينها برج الشروق وبرج الجوهرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، استهدف خلاله مئات الأهداف في معظم محافظات القطاع، وأعلنت المصادر الطبية عان ارتفاع حصيلة الشهداء لنحو 140 شهيدا ووقوع مئات الإصابات .

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!