فيديو يوثّق لحظة استشهاد "تيسير الجعبري" وسط غزة

انتشر على مواقع التواصل، الجمعة 5 آب، مقطع فيديو يوثّق قصف طائرات الجيش الإسرائيلي شقة سكنية كان يوجد داخلها القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” “تيسير الجعبري” وسط قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت “استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري “أبو محمود” خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 15 ناشطًا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع بثته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.

وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي “زياد النخالة” أنه ليس هناك “خطوط حمراء” أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافًا لها في قطاع غزة، متوعدًا بأن تصل صواريخ الحركة إلى تل أبيب في قلب إسرائيل.

وفي حوار خاص مع قناة “الميادين”، قال النخالة: “على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات”، معتبرًا أن “هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالًا ولا مهادنة”.

وقال: “على العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة”، متوعدًا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل “تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم “الفجر الصادق” وتستهدف حركة “الجهاد الإسلامي”.

מתבייתים על חלון של בניין ויורים: תיעוד החיסול של בכיר הג'יהאד האסלאמי בעזה@ItayBlumental pic.twitter.com/DgiFR6dI5I — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022