فيديو يُظهر مقتل أمريكي أسود أعزل بوابل من رصاص الشرطة

أظهر فيديو نُشر اليوم الأحد ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عاما) وهو الشخص الذي لاحقه ضباط الشرطة.

وأظهر الفيديو أن ووكر قفز من سيارته وجرى بعيدا عن الشرطة. وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح. وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

وفي تصريحات نشرتها أمس الأحد صحيفة أكرون بيكون جورنال، وصف بوبي ديشيلو محامي أسرة ووكر المقطع المصور الخاص بمقتله بأنه “وحشي”.

وقال إن أقارب ووكر يخشون من احتمال أن تتحول الاحتجاجات على مقتله إلى العنف.

ومقتل ووكر يوم الاثنين الماضي هو الأحدث في سلسلة قتل رجال سود برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويصفها منتقدون بأنها أعمال قتل عنصرية وغير مبررة، ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.

وقال ديشيلو في تصريحاته لصحيفة أكرون بيكون جورنال “نحن جميعا ننتظر رد فعل الناس، والرسالة الوحيدة لدينا هي أن الأسرة لا تريد أي عنف جديد”.

وأُعلنت وفاة ووكر في المرأب الذي سقط فيه في نهاية المطاردة.

وقال ديشيلو إن الفريق الذي يعمل معه لم ير أي أدلة على أن ووكر أطلق النار وإن الفيديو الذي التقطته الكاميرا التي كانت مثبتة في زي أحد ضباط الشرطة أظهره يجري وظهره للضباط عندما أردوه قتيلا.

وقال ديشيلو إن من غير الواضح كم رصاصة أطلقت على ووكر لأن الرصاصة الواحدة يمكن أن تسبب إصابتين هما فتحة دخول وفتحة خروج في الجسم.

وأفاد بيان أصدرته الشرطة بأن الضباط الضالعين في مقتل ووكر تم منحهم عطلة إدارية من عملهم.

🇺🇸 POLICE BS again… 🔞Attention, coups durs. Une vidéo de la police poursuivant et tirant sur black American Jayland Walker à Akron, dans l'Ohio, a fait surface. 90 balles ont été tirées vers Walker, 60 ont touché le corps. 🤔 Il avait une arme à feu avec lui… pic.twitter.com/CieAwx8mNU — ☭ 🇷🇺100%Russia🥰☭ (@InfosRussie) July 3, 2022