الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. 4 قتلى و15 مصاباً في إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس

منذ ساعتين
من موقع اطلاق النار عند مفترق راموت في القدس

من موقع اطلاق النار عند مفترق راموت في القدس

A A A
طباعة المقال

أصيب 20 مستوطنا في حصيلة أولية، جراء عملية إطلاق نار عند مفترق “راموت” شمال مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، قبل أن يعلن عن مقتل 4 منهم.

ودفعت قوات الاحتلال، بعدد كبير من عناصرها وطواقم الإسعاف، بعد إصابة 20 مستوطنا في عملية إطلاق النار.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن 9 من بين الإصابات وصفت بالحرجة.

فيما أكدت مصادر مختلفة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منفذين اثنين ما أدى إلى استشهادهما.

ووصف موقع “والا” العبري مكان عملية إطلاق النار بالقدس بـ”الصعب جداً” بسبب كثرة المستوطنين المصابين بالعملية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن معظم الإصابات داخل حافلة للمستوطنين، حيث صعد المقاومون وبدأوا بإطلاق النار على كل من فيها.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام عبرية إن منفذي العملية أطلقا النار داخل الباص ومحطة انتظار مليئة بالركاب، من خلال سلاح كارلو.

وأكد شهود عيان من المستوطنين، أنه عند المفترق كان هناك ازدحام سير غير عادي امتد لمئات الأمتار، وإطلاق النار نُفِّذ على الحافلة التي كانت عالقة في الازدحام.

وأشاروا إلى أن أحد المنفذين صعد للحافلة وعرّف عن نفسه كرجل أمن يجري تفتيشا وبدأ بإطلاق النار.

    المزيد من أخبار العالم

    امرأة فلسطينية أثناء تصاعد الدخان، بينما ينهار مبنى سكني بعد غارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 7 سبتمبر 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    ما هي أهم البنود في المقترح الأميركي الجديد لإنهاء الحرب على غزة؟
    علم ألمانيا
    تراجع غير متوقع في الصادرات الألمانية يقابله ارتفاع في الإنتاج الصناعي
    منظمة الصحة العالمية
    الصحة العالمية تدعو طالبان لرفع القيود عن الأفغانيات العاملات في الإغاثة بعد الزلازل

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!