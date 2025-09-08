فيديو.. 4 قتلى و15 مصاباً في إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس

من موقع اطلاق النار عند مفترق راموت في القدس

أصيب 20 مستوطنا في حصيلة أولية، جراء عملية إطلاق نار عند مفترق “راموت” شمال مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، قبل أن يعلن عن مقتل 4 منهم.

ودفعت قوات الاحتلال، بعدد كبير من عناصرها وطواقم الإسعاف، بعد إصابة 20 مستوطنا في عملية إطلاق النار.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن 9 من بين الإصابات وصفت بالحرجة.

فيما أكدت مصادر مختلفة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منفذين اثنين ما أدى إلى استشهادهما.

ووصف موقع “والا” العبري مكان عملية إطلاق النار بالقدس بـ”الصعب جداً” بسبب كثرة المستوطنين المصابين بالعملية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن معظم الإصابات داخل حافلة للمستوطنين، حيث صعد المقاومون وبدأوا بإطلاق النار على كل من فيها.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام عبرية إن منفذي العملية أطلقا النار داخل الباص ومحطة انتظار مليئة بالركاب، من خلال سلاح كارلو.

وأكد شهود عيان من المستوطنين، أنه عند المفترق كان هناك ازدحام سير غير عادي امتد لمئات الأمتار، وإطلاق النار نُفِّذ على الحافلة التي كانت عالقة في الازدحام.

وأشاروا إلى أن أحد المنفذين صعد للحافلة وعرّف عن نفسه كرجل أمن يجري تفتيشا وبدأ بإطلاق النار.