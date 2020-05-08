فيروس كورونا… آخر الأرقام والتطورات حول العالم

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لا يزال فيروس كورونا المستجد يرعب كافة بلدان العالم، إذ تجمّدت الأعمال وحبس كافة شعوب الأرض في منازلهم خوفاً من الفيروس التاجي.

ورغم السباق المحموم من أجل إنتاج دواء أو لقاح لفيروس كورونا المستجد، فإن الوباء الذي أصاب الملايين وقتل الآلاف حول العالم لا يزال يرعب سكان هذا الكوكب.

– وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 85 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 2466

– لبنان: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 796، ومجموع حالات الشفاء يصل إلى 223، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

– وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 26299، فيما قفز عدد الإصابات إلى 222857.

– وزارة الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا إلى 5661، وتسجيل وفاتين جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 185.

– إندونيسيا: تسجيل 336 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112، و13 وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى943، فيما تعافى 2494 شخصا.

– في ماليزيا، سجلت الجمعة 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة، من دون رصد أي وفيات.

– حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان تتجاوز 25 ألفا، بينما تستعد البلاد لتخفيف إجراءات الإغلاق.

– ارتفاع عدد الإصابات في الهند لأكثر من 56 ألف حالة، و1886 وفاة.

– روسيا تعلن تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 98 وفاة.

– وزارة الصحة في سلطنة عمان تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3112.