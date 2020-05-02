فيروس كورونا… تعداد المصابين يتجاوز الـ3 ملايين وعدد الوفيات يقفز عتبة الـ200 ألف

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يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

– أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

– الصحة السعودية: تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3555، وتسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

– وزارة الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة و14 وفاة جديدة من جراء الفيروس.

– وزارة الصحة الجزائرية: 3 وفيات و148 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4154.

– الأردن يتسجل 6 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 459 إصابة.

– الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4569.

– تسجيل 84 وفاة و2188 إصابة جديدة في تركيا.

– وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

– وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

– ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 95646، وإجمالي الوفيات يصل إلى 6091.

– وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة و 114 حالة شفاء.

– سلطنة عمان: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2447.

– وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و 824 وفاة.

– وزير الصحة الكويتي: شفاء 63 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1602 حالة.

– منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بدعوتها للمشاركة في التحقيق في أصل فيروس كورونا.

– إندونيسيا أعلنت عن 433 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا.

– روسيا تعلن تسجيل 96 وفاة و7933 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

– أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1639 حالة إلى 160758.

– أعلنت تايلاند الجمعة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2960 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة.

– اليمن يعلن تسجيل اول حالتي وفاة بفيروس كورونا.

– 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

– فرنسا: ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و376.

– المغرب: تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423.