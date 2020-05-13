فيروس كورونا يتسلل إلى محافظات جديدة باليمن

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظات مأرب وعدن ولحج، بينها حالتا وفاة.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في حسابها على “تويتر”، أنه تم تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة مأرب، وحالة مصابة وأخرى متوفاة في عدن، وحالة مصابة وأخرى متوفاة في محافظة لحج.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلتها اللجنة إلى 70 حالة، بينها 12 حالة وفاة.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يتكتمون على تفشي الوباء في مناطقهم واكتفوا حتى الآن بالإعلان عن حالتي كورونا فقط بينها حالة وفاة، أكدوا أنها لمهاجر صومالي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، قد أكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة رسمياً في اليمن ارتفعت خمسة أضعاف في غضون أسبوع، معتبراً أن الارتفاع المفاجئ في الحالات المصابة يشير إلى أن الفيروس ينتشر دون اكتشافه منذ عدة أسابيع، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك مرافق الرعاية الصحية في البلاد.

من جهتها، كانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق، احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد. وأكدت أن كورونا سيظل تهديداً كبيراً للشعب اليمني وللنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.