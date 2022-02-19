فيسبوك يحظر الصفحة الرسمية لمدينة "غورليفكا" الأوكرانية

قالت سلطات مدينة غورليفكا شرقي أوكرانيا، اليوم السبت، أن فيسبوك حجب الصفحة الرسمية للمدينة لمدة 24 ساعة بسبب منشوراتها حول بدء إجلاء السكان إلى روسيا وسط تهديدات بعمليات عدائية.

سبوتنيك. ذكرت سلطات المدينة في بيان لها: “أيها الأصدقاء، تم حجبت إدارة فيسبوك اليوم الصفحة الرسمية لمدينة غورليفكا لمدة 24 ساعة”، وأوضحت أن سبب الحجب كان منشور حول بداية إخلاء سكان غورليفكا إلى روسيا وسط تهديد باندلاع أعمال قتالية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية .

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن “التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمدفعية وإطلاق النار من الدبابات. القوات الشعبية تصد العدو بنيران الرد”.

وتابع قائلا: “الشرطة الشعبية، ووزارة الطوارئ، ووزارة الداخلية، وخدمات الطوارئ جاهزة لصد هجوم أوكرانيا. ومهما كان السيناريو، سنتمكن من احتواء عدوان كييف. يجب علينا توحيد كل الجهود”.

يأتي ذلك فيما أعلن بوشيلين في وقت سابق من اليوم عن التعبئة العامة، قائلا: ” أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة”.

مناورات الردع الاستيراتيجي

وكشف الكرملين عن تفاصيل مناورات “الردع الاستراتيجي” اليوم، والتي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ “كينجال” الباليستية الفرط صوتية.

وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع “كاليبر” المجنحة، وصواريخ “تسيركون” الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.

كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز “إسكندر” في ميدان الاختبار “كابوستين يار”.، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز “يارس” من “بليسيتسك” في ميدان “كورا” في كامتشاتكا.

كما شاركت في المناورات صواريخ مجنحة، تم إطلاقها من الجو ومن قاذفلت الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى “تو-95 إم إس”، وأصابت أهدافًا في نطاقات مناطق “بيمبوي”، و”كورا”.

كما تم إطلاق صاروخ باليستي من نوع “سينيفا”، من الغواصة النووية “كاريليا”، في بحر بارنتس.