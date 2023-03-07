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فيصل بن فرحان: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثالياً

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثالياً، ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار.

وقال في تصريحات، الثلاثاء: “منفتحون على الحوار مع إيران”.

إلى ذلك أكد أن علاقة المملكة العربية السعودية بالبيت الأبيض جيدة جداً.

فيما أضاف أن “الصين من أكبر حلفائنا التجاريين، كما هي مع باقي العالم”.

من جانب آخر، أردف الأمير فيصل بن فرحان أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولاً.

وكشف أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أكد أن “موقفنا واضح من القضية الفلسطينية وهو استقرار وأمن الفلسطينيين”.

وأضاف: “نواجه احتمالية عنف أكبر إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية”.

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