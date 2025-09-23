فيضانات باكستان تضر بالحقول والمصانع والخطط المالية

مزارعون يتفقدون محصول القطن المتضرر جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في كابيروالا، باكستان، 18 سبتمبر 2025. رويترز

اجتاحت الفيضانات العارمة في باكستان كلا من المناطق الريفية والمراكز الصناعية لأول مرة منذ عقود، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات وأنهك الإمدادات الغذائية والصادرات والتعافي الاقتصادي الهش.

وكانت الحكومة قبل ذلك متفائلة بشأن عام 2026، حيث توقعت نموا بنسبة 4.2 بالمئة على خلفية انتعاش قطاعي الزراعة والتصنيع بعد استقرار الاقتصاد في ظل خطة إنقاذ مالي بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن بدلا من ذلك أدت أزمة الأمطار الموسمية القياسية منذ أواخر يونيو حزيران، والتي تفاقمت بسبب صرف مياه من السدود في الهند، إلى غمر مساحات شاسعة من البنجاب والسند، وهما أكثر الأقاليم اكتظاظا بالسكان وأكثرها أهمية اقتصادية.

ومع عدم انحسار المياه بعد في الكثير من المناطق، يحذر المسؤولون والمحللون من أن الضربة قد تكون أكبر مما شهده عام 2022، عندما غمرت المياه ثلث مساحة البلاد بسبب الصدمات المزدوجة التي تعرضت لها الزراعة والتصنيع.

وأقرّ وزير التخطيط، أحسن إقبال، بأن الفيضانات “ستؤدي إلى انتكاسة” في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن تقديرا أوضح للأضرار سيكون جاهزا في غضون أسبوعين تقريبا.

وذكر البنك المركزي الباكستاني أن الفيضانات ستتسبب في “صدمة إمدادات مؤقتة ولكنها كبيرة”، وتوقع نموا بالقرب من الحد الأدنى للنطاق المتوقع 3.25-4.25 بالمئة.

وجادل البنك بأن الصدمة ستكون أقل حدة من الكارثة التي تسببت في خسائر 30 مليار دولار في عام 2022، مع وجود احتياطيات أكبر من النقد الأجنبي وانخفاض أسعار الفائدة.

وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان ماهر بينيسي إن المراجعة القادمة لتسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع ستقيّم ما إذا كانت ميزانية السنة المالية 2026 ومخصصات الطوارئ يمكن أن تلبي احتياجات البلاد. ودعا وزير التخطيط الباكستاني الصندوق إلى “مساعدتنا في التخفيف من الأضرار”.