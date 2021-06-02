فيضانات تجتاح ولاية أمازوناس البرازيلية وتشرد الآلاف من منازلهم

أفادت وسائل إعلام برازيلية بارتفاع منسوب المياه بأنهار مدينة ماناوس إلى مستويات قياسية وتسببت في فيضانات واسعة، وذلك بعد هطول غزير للأمطار.

وأوضحت أن نهر ريو نيجرو، الذي يصب في الأمازون بالقرب من ماناوس، سجل أعلى منسوب للمياه منذ عام 1902 عند 29.89 مترا.

وكان مستوى المياه في النهر قد سجل 29.97 مترا في فيضانات هائلة عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى “الفيضانات الخطيرة” يبدأ عندما يكون ارتفاع المياه 29 مترا، ومن المتوقع أن يتجاوز المنسوب هذه المرة 30 مترا.

ووفقا لمواقع إخبارية، فقد تسببت الفيضانات في أضرار لأكثر من 24 ألف أسرة و15 منطقة في ماناوس، واضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم.

وتم مد أكثر من 9 آلاف متر من الجسور الخشبية في المناطق الأكثر تضرراً.

وقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى حدوث فيضانات في جميع أنحاء ولاية أمازوناس تقريبا.

وتسببت في أضرار في ما يقرب من 60 بلدية من بين إجمالي 62 من البلديات، وأثرت على أكثر من 450 ألف شخص.