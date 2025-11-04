فيضانات تودي بحياة 15 شخصا معظمهم من الأطفال في بابوا الإندونيسية

قالت السلطات الإندونيسية الثلاثاء إن 15 شخصا معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم المياه أثناء عبور نهر في منطقة بابوا الواقعة في أقصى شرق البلاد، بينما لا يزال البحث جاريا عن ثمانية أطفال مفقودين في قرية أخرى اجتاحتها الفيضانات.

وذكر قائد الشرطة المحلية ألفريدو أجوستينوس رومبياك أن الحادث وقع يوم السبت في قرية دال النائية في منطقة ندوجا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان النهر وجرفت 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و17 عاما.

وأضاف أنه تم انتشال جثة واحدة ولا تزال السلطات تبحث عن الآخرين.

ولا تزال الشرطة تبحث عن ثمانية أطفال جرفتهم المياه في اليوم نفسه في حادث مماثل في قرية مجاورة.

وحثت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث في إندونيسيا السكان على التأهب لمزيد من الفيضانات مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في عدة مناطق في بابوا.