فيضانات رومانيا تودي بحياة شخصين وإجلاء المئات

منطقة متضررة من الفيضانات في بلدة بروستيني في مقاطعة سوتشافا، رومانيا، في 28 يوليو 2025. رويترز

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن فيضانات شديدة وقعت خلال الليل في شرق رومانيا أودت بحياة شخصين وألحقت أضرارا بآلاف المنازل مع إجلاء المئات، وذلك في وقت تبحث فيه طائرات هليكوبتر عن قرويين تقطعت بهم السبل.

وقالت وكالة الاستجابة للطوارئ إن نحو 25 بلدة في تسع مقاطعات تأثرت بالأمطار الغزيرة والريح العاتية، التي أطاحت بأسطح منازل واقتلعت أشجارا وعرقلت حركة المرور على بعض الطرق.

وكانت مقاطعتا نيامت وسوتشيافا في شرق رومانيا الأكثر تضررا، إذ فاض نهران مما أودى بحياة رجل يبلغ من العمر 66 عاما وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وأضافت الوكالة في وقت لاحق أن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لقيت حتفها جراء الفيضانات أيضا، وأن رجال الإطفاء استخدموا أداة حفر لانتشال جثتها من قاع النهر.