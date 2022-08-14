فيضانات على حدود تايلاند وميانمار ومحاصرة أكثر من ألفي منزل

تسبب هطول أمطار غزيرة مصاحبة للمنخفض المداري مولان في حدوث فيضانات في عدة بلدات على الحدود بين تايلاند وميانمار بعد أن أدى ارتفاع منسوب المياه إلى تصدع سد ترابي في ولاية شان في ميانمار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت شبكة بي.بي.إس في تايلاند أن مياه الفيضانات، التي انحسرت معظمها اليوم الواقع في 14 آب 2022، غمرت أكثر من ألفي منزل أسرة في بلدة ماي ساي في إقليم تشيانج راي بشمال البلاد وكذلك بلدة تاتشيلك الحدودية في ميانمار.

وقال مسؤول تايلاندي إن سدا ترابيا يقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال من الحدود أصيب بصدوع مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه نهر ساي بسرعة كبيرة وحدوث فيضان.

وقال نارونجفول كيد آرن رئيس بلدية ماي ساي “المياه اخترقت السد الذي كان يحافظ على بقاء منسوب المياه تحت السيطرة، وغمرت المياه الشوارع والمنازل”.

وأضاف “في بعض المناطق كانت المياه عند مستوى الخصر والصدر”.

وأظهرت لقطات لشبكة بي.بي.إس التايلاندية أفرادا من فرق الإغاثة وهم يخوضون في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات لتوزيع الطعام على الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم في ماي ساي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.