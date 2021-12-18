الجمعة 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيضانات ماليزيا تشرد الآلاف وتعطل الملاحة البحرية

18 - ديسمبر - 2021
فيضانات ماليزيا

فيضانات ماليزيا

A A A
طباعة المقال

تسببت الفيضانات الكبيرة الناتجة عن أمطار غزيرة في ماليزيا، في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق عشرات الطرقات وتعطيل الملاحة البحرية، حسبما أعلنت السلطات الماليزية اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحافي إنه تمّت تعبئة أكثر من 66 ألف فرد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في إنقاذ من تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ونقلهم إلى ملاجئ.

وقد أجلت السلطات ما يقارب من 3583 شخصاً من ضحايا الفيضانات في خمس مناطق حيث نقلتهم إلى 46 مركزاً مؤقتاً للإجلاء.

واجتاحت الفيضانات المناطق بعد هطول مستمر للأمطار منذ مساء أمس الجمعة، بحسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية.

واكدت السلطات أن جميع الضحايا سيخضعون لفحص «كوفيد_19» بشكل دوري للتأكد من عدم تفشي فيروس كورونا في أي من مراكز الإيواء.

كما أوضحت أنه سيتم إعداد مراكز خاصة لمن تثبت إصابتهم بـ «كوفيد_19».

    المزيد من أخبار العالم

    ترانسنيستريا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل تبحث روسيا إرسال قوات سلام أممية إلى ترانسنيستريا؟
    الرئيس الصيني: هونغ كونغ شهدت ولادة جديدة من النار
    صورة قمر صناعي لجزيرة الثعبان الأوكرانية (ماكسار-رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن الإنسحاب من جزيرة الثعبان الإستراتيجية في البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟