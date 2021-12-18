فيضانات ماليزيا تشرد الآلاف وتعطل الملاحة البحرية

تسببت الفيضانات الكبيرة الناتجة عن أمطار غزيرة في ماليزيا، في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق عشرات الطرقات وتعطيل الملاحة البحرية، حسبما أعلنت السلطات الماليزية اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحافي إنه تمّت تعبئة أكثر من 66 ألف فرد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في إنقاذ من تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ونقلهم إلى ملاجئ.

وقد أجلت السلطات ما يقارب من 3583 شخصاً من ضحايا الفيضانات في خمس مناطق حيث نقلتهم إلى 46 مركزاً مؤقتاً للإجلاء.

واجتاحت الفيضانات المناطق بعد هطول مستمر للأمطار منذ مساء أمس الجمعة، بحسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية.

واكدت السلطات أن جميع الضحايا سيخضعون لفحص «كوفيد_19» بشكل دوري للتأكد من عدم تفشي فيروس كورونا في أي من مراكز الإيواء.

كما أوضحت أنه سيتم إعداد مراكز خاصة لمن تثبت إصابتهم بـ «كوفيد_19».