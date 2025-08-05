فيضانات وأضرار جسيمة في منطقة هارشيل بأوتار كاشي شمال الهند

ذكرت قناة (إن.دي.تي.في) الهندية الإخبارية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 50 شخصا فُقدوا بعد أن جرفت السيول قرية بأكملها في ولاية أوتار كاند بشمال الهند.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية مياه السيول وهي تندفع من أعلى جبل وتجتاح قرية صغيرة عند سفحه، جارفة معها منازل وطريقا في بلدة أوتار كاشي بمنطقة الهيمالايا.

وقالت شرطة أوتار كاند، في منشور على منصة إكس، إن من المرجح حدوث أضرار بسبب ارتفاع منسوب المياه في منطقة هارشيل بأوتار كاشي، داعية السكان إلى الابتعاد عن الأنهار.

وتتعرض أوتار كاند، الواقعة في جبال الهيمالايا، بشكل متزايد للسيول والانهيارات الأرضية، والتي يُرجعها بعض الخبراء إلى تغير المناخ.