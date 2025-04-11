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فيضانات وعواصف تودي بحياة العشرات في الهند ونيبال

منذ 10 دقائق
فيضانات في نيبال - أرشيفية

فيضانات في نيبال - أرشيفية

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قال مسؤولون ووسائل إعلام إن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم منذ يوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الهند ونيبال، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار غير الموسمية على المنطقة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد رفعت يوم الأربعاء مستوى التحذير من مخاطر متعددة في البلاد، إذ تشهد الأجزاء الغربية موجة حارة بينما تهب عواصف رعدية في المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال مسؤول كبير من إدارة مواجهة الكوارث في ولاية بيهار بشرق الهند لرويترز إن 64 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

وتتوقع هيئة الأرصاد في الهند هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ورياح عاصفة على وسط وشرق البلاد حتى غد السبت.

وفي نيبال المجاورة، قال مسؤولون بالهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الصواعق والأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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