فيلق أجنبي.. 20 ألف أوروبي تطوّعوا لمحاربة روسيا

تواصل الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا دعمها على مختلف الأصعدة، فبالاضافة الى تزويد الجيش الاوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية استعداد عدد من مواطنيها لمشاركة القوات العسكرية بمحاربة الغزو الروسي.

وفي هذا الشأن، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اليوم، أن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي أبدوا استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا.

وقال دميترو كوليبا، لقناة “سي أن أن” الأميركية “بلغ عدد المتطوعين حالياً حوالي 20 ألفاً وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية”،معتبرًا أن “الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا” منذ سنوات، لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.

وأضاف “عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال”.

وإذ قال إنه “يدرك هذه الحاجة للقتال”، أكد “كوليبا” أن “الأهم” هو تلقي مساعدة “سياسية واقتصادية وعسكرية” من بقية دول العالم، وخصوصا الدفاع الجوي”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في أواخر فبراير تشكيل “فرقة دولية” من المتطوعين للمساعدة في صد الغزو الروسي. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.

وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس. لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية، الأميرال توني راداكين، اعتبر الأحد، أنه “من غير القانوني وغير المفيد” للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.