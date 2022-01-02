الأحد 29 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 2 يناير 2022 |
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فيلم إيراني يكشف تفاصيل آخر “72 ساعة” في حياة سليماني

منذ 9 ساعات
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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بدأت إيران بعرض فيلم أطلقت عليه اسم “72 ساعة”، والذي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى مقتله.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “جورزاليم بوست” فقد كان لسليماني الذي يعتبر شخصية عسكرية هامة في إيران، دورا استراتيجيا لطهران في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة قد استطاعت قتل سليماني في يناير 2020 في غارة نفذها الجيش الأميركي باستخدام طائرة مسيرة عن بعد.

وتعرض طهران في فيلم سليماني وجهة نظرها في أهميته والأدوار التي لعبها في توسيع نفوذ إيران في المنطقة، مع تجاهل حقيقة أن الكثير يتهمون سليماني بارتكاب جرائم في سوريا والعراق.

كما يسرد الفيلم الـ 72 ساعة التي سبقت مقتل سليماني، حيث استغرقت طهران عامين في صنعه.

ولم يعرف ما إذا كان سيتم الكشف عن تفاصيل هامة في الفيلم تتعلق بإسرائيل أو أنشطة سليماني في سوريا.

وأحيا آلاف من مناصري الحشد الشعبي خلال مسيرة في بغداد السبت، الذكرى الثانية لمقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وفي طهران، استقبل المرشد الأعلى لإيران على خامنئي عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتبه.

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