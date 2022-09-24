"فيونا" تجتاح شرق كندا

اجتاحت العاصفة القوية (فيونا) شرق كندا، مصحوبةً برياح بلغت حد الإعصار بعد نحو أسبوع من نشرها الدمار في مناطق من دول الكاريبي.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن مركز العاصفة، عبر المناطق الشرقية من إقليم نوفا سكوشا، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وخفتت قوة العاصفة إلى حد ما لدى تحركها شمالًا. وقال المركز إنه حتى الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، كانت العاصفة على بعد حوالي 255 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هاليفاكس، حاملةً رياحًا بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة وتتجه شمالًا بسرعة حوالي 43 كيلومترا في الساعة.

وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء فيونا، والتي كان من المتوقع أن تضعف تدريجيا خلال اليومين المقبلين لكنها قد تحافظ على قوة رياحها حتى بعد ظهر السبت.

وضربت العاصفة، التي صُنّفت سابقًا على أنها إعصار، جزر الكاريبي في الأسبوع الماضي، ممّا أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جميع سكان بورتوريكو البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة تقريبا في وسط موجة حر شديدة. وظل ما يقرب من مليون شخص بدون كهرباء لمدة وصلت إلى خمسة أيام.

الى ذلك، قالت المتحدثة الصحفية “سيسلي روي” على تويتر إن رئيس الوزراء “جاستن ترودو” أرجأ مغادرته إلى اليابان، حيث كان من المقرر أن يحضر جنازة رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي”، لتلقي إحاطات بتطورات الوضع ودعم تصدي الحكومة لهذه الطوارئ.