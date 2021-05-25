في أبو ظبي.. اعتماد نظام العمل الحضوري بنسبة 60 % بدءاً من هذا التاريخ

أعلنت سلطات إمارة أبوظبي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% من الموظفين والعاملين، وذلك ابتداء من الـ30 من شهر مايو/أيار الجاري، حسبما نقلت لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

حيث أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، في بيان اليوم الاثنين استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد لكل من الموظفين، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وللموظفين المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، والموظفين من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل والمرضعات، وأحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء يتلقون التعليم عن بعد وفي المراحل الدراسية العاشرة فما دون حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

لجنة الطوارئ والأزمات تعتمد تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% في الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي#وام https://t.co/WViolpRzRJ pic.twitter.com/rbMvPyobPz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 25, 2021

واعتمدت اللجنة استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص أسبوعيا وإلزام المطعمين، الذين مرت 28 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية بالفحص شهريا، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص.

وشددت السلطات الصحية على ضرورة تحديد سبب الاستثناء وتوثيقه في التقرير الطبي.

وطالبت الجهات الصحية الراغبين في الاستثناء من هذه الفئات بالتوجه إلى المراكز المخصصة لإصدار الشهادات لهم، مؤكدة عدم قبول أيّ شهادات استثناء صادرة من المنشآت الصحية الأخرى.