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في أحدث رد انتقامي.. ترمب يصفع الصين

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بعد أن أعلنت الصين الجمعة فرضها رسوماً على صادرات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، أتى الرد الأميركي.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب مساء الجمعة أن الولايات المتحدة ستُخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% ردا على ما سماه تحرك للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أميركية

ترمب: لن أسمح بذلك
وكتب ترمب على تويتر: “من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأميركي… كرئيس للبلاد فإنني لم يعد يمكنني أن أسمح لهذا بأن يحدث”.

كما قال إن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من المعدل الحالي البالغ 25 بالمئة بدءا من أول أكتوبر.

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وفي الوقت نفسه أعلن ترمب عن رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.

وستبدأ الولايات المتحدة فرض تلك الرسوم على بعض المنتجات بدءا من أول سبتمبر، لكن الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع تأجلت إلى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.

 

المصدر: العربية.نت – وكالات

 

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