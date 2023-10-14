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في أسرع وقت ممكن.. مشرعون أميركيون يدعون لاستئناف الرحلات إلى إسرائيل

منذ 9 دقائق
العطل طال شركات الطيران الأميركية

شركة طيران أميركية

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حث أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب الأميركي الرؤساء التنفيذيين لشركة أميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز على استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل “في أسرع وقت ممكن”.

وأوقفت شركات الطيران الأميركية الثلاث رحلاتها إلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.

وحثت الرسالة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين، بقيادة النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز، شركات الطيران على “إعطاء الأولوية لاستئناف عمليات الطيران” إلى تل أبيب وقالت إن أعضاء مجلس النواب “على استعداد لمساعدتكم بأي طريقة ضرورية لتحقيق الأمر”.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب فيرجين أتلانتيك وبريتيش إيروايز والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم إلى جانب شركة دلتا الأميركية.

وقبل وقف الرحلات الجوية، قامت بريتيش ايروايز بتغيير مسار إحدى طائراتها خلال تحليقها من مطار هيثرو بلندن إلى تل أبيب، معللة ذلك بمخاوف بشأن الوضع الأمني في المنطقة.

من جهة أخرى، علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر “بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وأكد المتحدث باسم الشركة معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

وكانت لوفتهانزا قد علّقت السبت رحلاتها أيضا إلى تل أبيب بسبب “الوضع الأمني الحالي” حتى 22 أكتوبر، وفق ما أفادت الشركة الجمعة.

    المصدر :
  • وكالات

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