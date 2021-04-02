في أفغانستان.. مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوات ناسفة في "هلمند"

قتلت قنابل مزروعة على جانب الطريق خمسة مدنيين على الأقل، وأصابت سبعة آخرين، الجمعة، في أفغانستان، بحسب ما قال مسؤولون إقليميون.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن مقتل شرطية الخميس.

وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند، جنوبي البلاد، إن القتلى الخمسة كانوا مسافرين بسياراتهم بالقرب من عاصمة الإقليم لشكر غاه. وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع.

وفي هجوم منفصل بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في ولاية هرات الغربية، أصيبت سبع نساء كن يسافرن في سيارة كبيرة، بحسب مكتب حاكم الولاية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات، لكن أفغانستان شهدت تصاعدا في التفجيرات على مستوى البلاد، وعمليات القتل المستهدف، والعنف في ساحة المعركة، مع تعثر مفاوضات السلام في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.

في غضون ذلك، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، في بيان، مساء الخميس، مسؤوليته عن مقتل شرطية في ولاية ننغرهار الشرقية في وقت سابق من ذلك اليوم.