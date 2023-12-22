"في أقل من ساعة".. روسيا تُسقط خمس مسيّرات أوكرانية جنوب موسكو

أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية اعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية جنوبي موسكو، في أقل من ساعة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم اعتراض أربع مُسيرات فوق منطقة كالوغا وتدمير الخامسة داخل منطقة موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط في مدينة بودولسك، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وتراجعت هجمات الطائرات المسيرة في موسكو منذ الصيف، عندما استهدفت بشكل متكرر منطقة تجارية في العاصمة وأدت إلى إغلاق المطارات أكثر من مرة.

وفي مايو/ أيار، انفجرت طائرتان مسيرتان على سطح أحد المباني في الكرملين، من دون التسبب في أي أضرار جسيمة.

وقالت أوكرانيا أمس الخميس، إن روسيا أطلقت نحو 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع على أهداف في أوكرانيا خلال الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا.