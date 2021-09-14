في ألمانيا.. اعتقال رجلا بتهمة نقل معدات لاستخدامها في برنامج إيران النووي

أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال شخص اليوم الثلاثاء يشتبه بوجود صله مع تصدير معدات تستخدمها طهران في البرنامج النووي.

وقال المدعي الاتحادي الألماني إن الشرطة ألقت القبض على ألماني من أصل إيراني يُشتبه بتصديره معدات لاستخدامها في برامج إيران النووية والصاروخية مما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال المدعي إن الشرطة فتشت 11 موقعا من بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورج وشليسفيج هولشتاين ونورد راين فستفاليا ذات صلة بالمشتبه به.

ونقل المشتبه به، الذي لم يُذكر من اسمه سوى ألكسندر جيه. امتثالا لقواعد الخصوصية، معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني أُدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.