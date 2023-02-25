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في ألمانيا.. الآلاف يحتجون في برلين على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

منذ ساعة واحدة
مظاهرة في برلين احتجاجا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

مظاهرة في برلين احتجاجا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة (رويترز)

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شارك عشرة آلاف شخص في مظاهرة في برلين (السبت 25-2-2023) احتجاجا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة للحرب مع روسيا مما أثار انتقادات من كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية فيما انتشرت الشرطة بكثافة للحفاظ على النظام.

ويأتي الاحتجاج الذي شاركت في تنظيمه سياسية ألمانية يسارية بارزة بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. وبهذه المناسبة، تعهد الحلفاء الغربيون بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبفرض عقوبات جديدة على روسيا كما أبدى كثيرون في شتى أنحاء العام التضامن مع كييف.

وقال منظمو الاحتجاج على موقعهم على الإنترنت “ندعو المستشار الألماني إلى وقف تصعيد شحنات الأسلحة. الآن! … لأن كل يوم يمر يكلفنا ما يصل إلى 1000 روح ويجعلنا أقرب إلى حرب عالمية ثالثة”.

وشاركت زارا فاجنكنيشت العضو في حزب اليسار الألماني في تنظيم مظاهرة “الانتفاضة من أجل السلام”.

وتعد ألمانيا والولايات المتحدة من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا.

وكتب على إحدى اللافتات التي حملها أحد المتظاهرين “تفاوضوا ولا تصعدوا” فيما كتب على لافتة أخرى “ليست حربنا”.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عشرة آلاف شخص تجمعوا للتظاهر عند بوابة براندنبورج الشهيرة في وسط برلين.

وحشدت الشرطة 1400 فرد للحفاظ على السلم وفرض حظر الأزياء العسكرية والأعلام الروسية والسوفيتية والأناشيد العسكرية الروسية والرموز اليمينية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه ليس هناك ما يشير إلى حضور جماعات يمينية وإن الاحتجاج سلمي.

    المصدر :
  • رويترز

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