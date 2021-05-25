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في ألمانيا... العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في القمامة

25 - مايو - 2021
كوكايين

كوكايين

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عثر موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية على كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في القمامة، دون أن يدركوا ذلك، وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة في 10 ايار للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.

الشرطة الألمانية ذكرت أن العمال لم يكترثوا “للأجسام الغريبة” التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.

وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة، وذلك بحسب AP

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