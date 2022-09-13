في أول زيارة رسمية.. السيسي يصل الدوحة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها وتستمر يومين، تلبيةً لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن الزيارة تأتي “تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة”.

ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الزيارة ستشهد يبحث “العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين”.

وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت مقاطعة قطر عام 2017 بتهمة دعم الإرهاب، وهو اتهام يشير إلى جماعات إسلامية. ونفت قطر ذلك.

وتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف في أوائل العام الماضي، وتحركت قطر ومصر سريعا لإعادة بناء العلاقات.

وقال مصدران دبلوماسيان مصريان إن السيسي سيلتقي خلال زيارته بشركات قطرية ومجلس الأعمال المصري القطري.

واشتدت الضغوط المالية على مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط مع انسحاب مستثمرين وخسارة عوائد السياحة وارتفاع أسعار السلع العالمية.

وتتفاوض القاهرة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت في يونيو حزيران إن قطر أودعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري قبل ثلاثة أشهر وإن استثمارات إضافية بين مليارين وثلاثة مليارات دولار قيد البحث.

وأضافت الوزارة أنه علاوة على ذلك، استقبل البنك المركزي ودائع بقيمة خمسة مليارات دولار من السعودية وثلاثة مليارات دولار من الإمارات في فبراير شباط ومارس آذار.

كما ضخت كل من الإمارات والسعودية استثمارات حديثة في مصر من خلال صناديق الثروة السيادية.