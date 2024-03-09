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في أول مواجهة بينهما.. بايدن وترامب ينشدان دعم الناخبين في جورجيا

منذ ساعة واحدة
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

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ينظم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب مؤتمرات انتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة اليوم السبت9 آذار/مارس الجاري، وذلك في أول مواجهة بينهما قبل الانتخابات العامة التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام.

ويتهم كلا المرشحين بعضهما البعض منذ أسابيع بتهديد الديمقراطية، لكن السبت سيكون أول مناسبة انتخابية هذا العام التي يتواجد فيها المرشحان في الوقت نفسه بولاية جورجيا التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات.

وولاية جورجيا هي أكثر الولايات التي يحتدم فيها التنافس لكسب أصوات الناخبين قبل الانتخابات العامة التي ستجري في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، والتي فاز بها بايدن في 2020.

ويقول ترامب إنه كان ضحية لعملية تزوير كبيرة في جورجيا في الانتخابات الأخيرة. ويواجه هناك اتهامات جنائية بسبب محاولته التدخل في فرز الأصوات.

ومن المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء عندما تجرى انتخابات تمهيدية في ولايات جورجيا وهاواي ومسيسبي وواشنطن لنيل بطاقة الترشيح.

ولا يزال بايدن يحاول السيطرة على رد الفعل العنيف في أوساط الديمقراطيين بسبب دعمه القوي لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وهو الاستياء الذي قد يظهر في التصويت في جورجيا يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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