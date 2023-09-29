في أوّل تعليق بعد فراره من النيجر.. ماذا قال سفير فرنسا؟

كشف السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي الذي طرده مدبرو انقلاب 26 تموز/ يوليو من البلاد، عما عاشه خلال الفترة الماضية، في أول تصريح له، قائلًا “واضح جدًا أنّ الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي”.

فقد أفاد المسؤول الفرنسي الرفيع عن أنه شعر بتعب شديد من التوتر النفسي، بعد أسابيع من العزلة داخل مقر سفارته في نيامي، مؤكدًا أن ما حصل كان يهدف لكسره.

ووصف إيتي الذي عاد إلى فرنسا الأربعاء، عبر محطة “تي إف 1″، الانقلاب بأنه فوضى كبيرة لا يوجد فيها سوى الخاسرين.

كما رأى أن الانقلاب هو أولًا وقبل كل شيء قضية نيجرية داخلية بين رئيس قرر محاربة الفساد وعدد من الجنرالات الذين لا يريدون لهذه المعركة ضد الفساد أن تبلغ نهايتها، وفق قوله.

وكشف إيتي أن الشركات النيجرية التي تزود السفارة بالإمدادات قد “تمّ ثنيها لا بل تهديدها” من جانب السلطة الجديدة، وانتهى بها الأمر بالتوقف عن تأدية واجبها، بحسب تعبيره.

وقال: “واضح جدًا أن الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي”، معبّرًا عن شعوره بـ”التعب بعد شهرين من التوتر الشديد”، لكنه أكد أنه “لا يزال مستعدًا لمواصلة” مهمته.

يشار إلى أن المجلس العسكري في النيجر كان استولى على السلطة في تموز/ يوليو الماضي في انقلاب، وأمر السفير إيتيه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في نهاية آب/ أغسطس، ردًا على ما قال إنها تحركات من فرنسا تتعارض مع مصالح النيجر.

وبينما رفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة، ألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي اتفاقات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير.

وبموجب قرار طرد أصدره الجيش الحاكم في نهاية أغسطس، كان الدبلوماسي الفرنسي سيُطرد فورًا من البلاد ما إن يغادر مقر سفارته.

فقررت فرنسا في بادئ الأمر عدم الامتثال لأمر الطرد هذا، قائلة إنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب، لكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الأحد الماضي إعلان إعادة سفيره إلى فرنسا ومغادرة 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر بحلول نهاية العام.