في إطار التقارب.. رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة تركيا الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، عزمه زيارة تركيا في مايو أيار، في أحدث خطوة للتقارب الدبلوماسي بين البلدين، وبعد زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان في ديسمبر كانون الأول.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي اليونانية “اعتقد أن هناك رغبة صادقة من جانب القيادة التركية وكذلك من جانبنا لتجاوز خلافاتنا، لتجنب التوتر على الأقل”.

واليونان وتركيا، وكلتاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، على خلاف‭ ‬منذ أمد طويل حول قضايا تشمل بداية ونهاية الجرف القاري للبلدين وموارد الطاقة والتحليق فوق بحر إيجه والسياسة تجاه جزيرة قبرص المنقسمة على أساس عرقي.

واتخذ البلدان خطوات كبيرة لتحسين العلاقات بينهما في الأعوام القليلة الماضية، لا سيما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وخلال زيارة أردوغان إلى اليونان قبل ثلاثة أشهر، اتفق البلدان على تعزيز التجارة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والسعي لإجراءات بناء ثقة عسكرية لخفض التوتر والعمل على حل القضايا محل الخلاف بينهما، خاصة قضية بحر إيجه.