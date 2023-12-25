الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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في إطار مشروع للبنك الدولي.. أكثر من مليار دولار لدعم نفقات أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الإثنين، أنّ كييف تلقت 1.34 مليار دولار، في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمل النفقات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي، ومنحة 190 مليون دولار من النرويج، ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة، ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.

وقالت إنه سيتم استخدام الأموال للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.

    المصدر :
  • رويترز

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