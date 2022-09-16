في إيطاليا.. مصرع 9 أشخاص جراء سيول ضربت وسط البلاد

قالت السلطات الإيطالية (الجمعة 16-9-2022) إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهدتها منطقة ماركي بوسط البلاد الليلة الماضية، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين.

وأظهرت لقطات لرويترز سكانا في قرية كانتيانو القريبة من منطقة أومبريا المجاورة لماركي وهم يزيلون الوحل من الشوارع، بعدما اجتاحت السيول عدة بلدات، وحاصرت السيارات ومنعتها من الحركة أو ألحقت أضرارا بها.

وقالت لوسيانا أجوستينيلي، وهي من سكان المنطقة، لرويترز “انقلب متجري الذي أبيع فيه الفاكهة رأسا على عقب”.

وذكرت هيئة الحماية المدنية أن ما يقرب من 40 سنتيمترا من الأمطار انهمرت في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، وهو ما يعادل ثلث الكمية التي تسقط خلال عام.

وقال لودوفيكو كافيرني رئيس بلدية قرية سيرا سانتابونديو لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية إن الأمر “كان أشبه بالزلزال”.

والتقى رئيس الهيئة الوطنية للحماية المدنية فابريزيو كورسيو مع السلطات المحلية في أنكونا عاصمة ماركي لتقييم الأضرار، بينما عبر قادة الأحزاب التي تستعد للانتخابات الإيطالية المقررة في 25 سبتمبر أيلول عن تضامنهم.

وأظهرت لقطات نشرتها فرق الإطفاء رجال إنقاذ على طوافات يحاولون إجلاء الناس في بلدة سينيجاليا الساحلية، بينما يحاول آخرون إزالة الأنقاض من نفق.

وقالت باولا بينو داستور الخبيرة في الجمعية الإيطالية للجيولوجيا البيئية لرويترز إن الفيضانات ناتجة عن تغير المناخ ولم يكن من السهل التنبؤ بها.