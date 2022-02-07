في اطار تخفيض القيود… أستراليا للسياح: نرحب بكم مجدّدا!

أعلنت أستراليا أنها ستعيد فتح حدودها أمام السائحين الملقحين بالكامل في 21 شباط الجاري، بعد إغلاق صارم استمر نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين: “مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا”، مشيرا إلى أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات الملقحين بالكامل في 21 فبراير الجاري.

وأضاف: “إذا كنت ملقحا بجرعتين، نتطلع للترحيب بك مجددا في أستراليا”.

يشار إلى أنه رغم قرار فتح الحدود أمام السائحين، ما زال السفر ضمن أستراليا خاضعا لقيود، وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين.​​​​​​​

وتعد أستراليا من بين أكثر الدول تشددا في العالم في ما يتعلق بالتدابير المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، إذ أغلقت حدودها في مارس/آذار 2020 على خلفية تفشي جائحة كورونا عالميا.