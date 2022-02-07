الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في اطار تخفيض القيود… أستراليا للسياح: نرحب بكم مجدّدا!

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 5:27 مساءً
استراليا تخفف اجراءات كورونا

كورونا في استراليا

A A A
طباعة المقال

أعلنت أستراليا أنها ستعيد فتح حدودها أمام السائحين الملقحين بالكامل في 21 شباط الجاري، بعد إغلاق صارم استمر نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين: “مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا”، مشيرا إلى أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات الملقحين بالكامل في 21 فبراير الجاري.

وأضاف: “إذا كنت ملقحا بجرعتين، نتطلع للترحيب بك مجددا في أستراليا”.

يشار إلى أنه رغم قرار فتح الحدود أمام السائحين، ما زال السفر ضمن أستراليا خاضعا لقيود، وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين.​​​​​​​

وتعد أستراليا من بين أكثر الدول تشددا في العالم في ما يتعلق بالتدابير المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، إذ أغلقت حدودها في مارس/آذار 2020 على خلفية تفشي جائحة كورونا عالميا.

    المزيد من أخبار العالم

    قوات المانية
    وسط تصاعد التوترات… ألمانيا تعزّز وجودها العسكري شرق أوروبا
    عبد الفتاح السيسي
    الرئيس المصري يستعد لزيارة روسيا لحضور حدث ضخم
    بئر- أرشيفية
    بعد مأساة الطفل ريان.. السعودية تردم آلاف الآبار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    والد الطفل ريان
    بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    الطفل ريان
    عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!