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في الأردن.. استقالات وتعديلات وزراية مرتقبة

10 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2021 9:16 مساءً
مجلس الوزراء الأردني

مجلس الوزراء الأردني

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قدم وزراء في الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تمهيداً لتعديل وزاري، بحسب ما ذكرت قناة المملكة.

وفيما لم تعط القناة معلومات إضافية، قال مصدر حكومي لـ”24″ إن التعديل المرتقب قد يشمل 6 وزراء جدد من بينهم نساء قد يدخلن الحكومة للمرة الأولى.

وأوضح المصدر أن التعديل الوزاري سيشمل مناقلات بين الوزراء وتخفيف من عدد الحقائب الوزارية.

وأشار المصدر إلى أن الخصاونة قرر إجراء التعديل لإضفاء مزيد من التجانس على فريقه الحكومي في ظل وجود خلافات بالفترة الأخيرة بعدد من الملفات، مبيناً أن الرئيس يفكر في إجراء تعديلات على الفريق الاقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

ويعتبر هذا التعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة التي باشرت أعمالها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وتواجه الحكومة ملفات ثقيلة تتعلق في الجانب الصحي والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وما تسببت به من ارتفاع كبير بأرقام البطالة والمديونية.

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