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في البرازيل.. مقتل 14 في تحطم طائرة شمال البلاد

منذ 39 دقيقة
مقتل 14 في تحطم طائرة شمال البرازيل

مقتل 14 في تحطم طائرة شمال البرازيل

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ذكرت محطة سي.إن.إن نقلا عن رئيس بلدية محلي أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل (السبت 16-9-2023)، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

وفي مقابلة مع محطة سي.إن.إن البرازيل أكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعا في الحادث.

وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا النبأ.

    المصدر :
  • رويترز

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