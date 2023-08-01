في البر والبحر.. أوكرانيا تواصل هجماتها ضد القوات الروسية

اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة سفينتين تابعتين لها في البحر الأسود، بينما أجرى رئيس أركان الجيش زيارة هامة إلى زاباروجيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الثلاثاء، إن ثلاث مركبات مسيرة بحرية أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الروسي في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها.

وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا في المنطقة للسيطرة على مرور السفن الأخرى.

كما نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع أن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة زار القوات الروسية في منطقة زاباروجيا الأوكرانية التي تسيطر روسيا على جزء منها.

وأضافت أن جيراسيموف تفقد أحد مراكز القيادة وشدد على أهمية توجيه ضربات وقائية ضد القوات الأوكرانية.

يأتي ذلك بينما يدور قتال عنيف في شمال شرق أوكرانيا وسط حديث أوكراني عن تقدم قرب مدينة باخموت الاستراتيجية، فيما تؤكد روسيا تصديها لهجمات كييف.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأنه “يوم جيد.. يوم قوي” لا سيما بالقرب من باخموت حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تعيد السيطرة على الأراضي التي فقدتها عندما سيطرت القوات الروسية على المدينة في مايو/أيار الماضي.

بينما قال الجيش الروسي إنه أوقف القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.