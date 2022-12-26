في الذكرى الأولى للحرب.. أوكرانيا تتطلع لعقد قمة سلام برعاية أممية

تبحث أوكرانا الطرق الديلوماسية لحشد التأييد الدولي، وقال وزير خارجية أوكرانيا، إن بلاده تتطلع لعقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير/ شباط، بوساطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، إن: “كل الحروب تنتهي بطريقة دبلوماسية.، وكل حرب تنتهي بنتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات”.

وأكد كوليبا أن الحكومة الأوكرانية تود عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل مع حلول الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتابع كوليبا: “ربما تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة”، مضيفا “هذا حقًا يتعلق بجلب الجميع على متن طاولة المفاوضات.”

وحول دور غوتيريش، قال الوزير الأوكراني: “لقد أثبت نفسه كوسيط فعال ومفاوض كفء، والأهم من ذلك أنه رجل مبادئ ونزاهة. لذلك فإننا نرحب بمشاركته النشطة”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقترح في وقت سابق، عقد قمة سلام عالمية هذا الشتاء.

وقال زيلنسكي في كلمة سابقة: “عرضنا مقترح السلام على العالم.. وهو مقترح عادل تماما، قدمناه لأنه لا يوجد أبطال في الحرب ولا يمكن أن يكون هناك تعادل، إما فائز أو خاسر”.

وأضاف “أعلن مبادرة لعقد قمة سلام عالمية هذا الشتاء لتوحيد دول العالم حول قضية السلام العالمي.”

وردا على سؤال حول دعوة روسيا لحضور القمة، قال إن ذلك البلد يحتاج في البداية إلى المثول أمام محكمة جرائم الحرب، مضيفا: “لا يمكن دعوتهم إلى هذه الخطوة إلا بهذه الطريقة”.

وقلل وزير الخارجية مرة أخرى من أهمية تصريحات السلطات الروسية بشأن استعدادهم للمفاوضات.

وأضاف: “أنهم يعلنون بانتظام عن استعدادهم للمفاوضات، وهذا غير صحيح، لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك”.