الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في الذكرى السنوية.. أزمة السفينة العالقة في قناة السويس تتكرر من جديد!

16 - مارس - 2022
سفينة الحاويات إيفر فورورد المملوكة لشركة إيفر جرين البحرية التايوانية عالقة في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور يوم الثلاثاء. تصوير:خوليو سيزار تشافيز-رويترز

سفينة الحاويات إيفر فورورد المملوكة لشركة إيفر جرين البحرية التايوانية عالقة في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور يوم الثلاثاء. تصوير:خوليو سيزار تشافيز-رويترز

A A A
طباعة المقال

أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة الحاويات إيفر فورورد عالقة حاليا في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، وذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس عندما علقت لستة أيام.

فالشركة المشغلة لسفينة الحاويات العالقة هي إيفر جرين البحرية التايوانية، وهي نفس شركة النقل المشغلة للسفينة إيفر جيفن التي علقت في مارس آذار الماضي، مما عرقل حركة المرور في قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا.

وقال ضابط بخفر السواحل إن القوات تلقت يوم الأحد التقارير التي تفيد بأن إيفر فورورد علقت.

ويقول خفر السواحل إن السفينة عالقة خارج القناة ولا تمنع حركة مرور سفن الحاويات الأخرى.

وقالت إيفر جرين في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الحادث لم يتسبب في تسرب وقود ولم يغلق قناة ملاحة أو يعطل حركة المرور من الميناء وإليه.

وقالت “إيفر جرين تجري ترتيبات للغواصين لإجراء عمليات فحص تحت الماء للتحقق من أي ضرر بالسفينة، وتنسق مع جميع الأطراف المعنية لإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت “سبب الحادث قيد التحقيق من السلطة المختصة”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي والين الياباني
الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي عن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك.. هذه حقاً أصعب نقطة
النفط
طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة تهبط في 2021 للعام الثاني على التوالي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين