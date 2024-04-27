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في الرياض.. اجتماع "فلسطيني عربي دولي" على مستوى رفيع بشأن غزة

منذ 18 ثانية
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على أحياء غزة

الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على أحياء غزة

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قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بويرجه برنده، (السبت 27-4-2024)، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددا من المسؤولين الدوليين سيزورون الرياض هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في غزة على هامش اجتماع المنتدى.

وأشار برنده خلال مؤتمر صحفي في الرياض إلى وجود اللاعبين الرئيسيين في المدينة حاليا، معربا عن أمله في أن تسفر المناقشات عن عملية تفضي إلى المصالحة والسلام.

كما أكد أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون جزءا من جدول الأعمال.

وذكر برنده أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات إلى جانب مسؤولين كبار في المنطقة، بينهم رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السعودي وولي عهد سلطنة عمان ومسؤولون بحرينيون.

وأفاد برنده أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيكون هناك لاطلاع المسؤولين على جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل أمس الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وأضاف أن “هناك الآن قدرا من الزخم فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن المحتجزين وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار”.

    المصدر :
  • رويترز

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