في السودان.. مقتل 20 شخصا على الأقل في أحدث أعمال عنف في دارفور

قال مسعفون سودانيون (الجمعة 14-4-2023) إن 22 شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في أعمال عنف بولاية غرب دارفور خلال الأسبوع المنصرم.

وأحداث العنف التي شهدتها مدينة فوربرنقا هي الأحدث في سلسلة العنف القبلي المتصاعد في السودان، وخاصة في ولاية غرب دارفور.

وتفاقمت الاشتباكات منذ اتفاق السلام المبرم في 2020 والانقلاب الذي حدث في أكتوبر تشرين الأول 2021. وقد يؤدي التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى زيادة انعدام الأمن.

وقالت الأمم المتحدة إن أعمال حرق المنازل ونهبها في إطار العنف بين قبيلة المساليت والقبائل العربية أدت لتشريد نحو 20 ألف شخص. وعبر بعضهم الحدود إلى تشاد.

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى “إغلاق المستشفى الريفي بمدينة (فوربرنقا) نتيجة القصور الأمني في الحماية”.