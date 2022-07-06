في العراق.. إصابة 7 موظفين في الأمم المتحدة بانفجار عبوة ناسفة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأربعاء الواقع في 6 تموز، إصابة 7 من موظفيها بانفجار عبوة ناسفة قربهم شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “عبوة ناسفة انفجرت أمس الثلاثاء تحت حافلة صغيرة تقل فريقا عراقيا لإزالة الألغام يضم نساء ورجالا يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية (GCS) أثناء التوجه لموقع عملهم في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى”.

وأضافت: “نقل المصابون إلى المستشفى وقد أفيد بأنهم في حالة مستقرة. وجرى إبلاغ السلطات العراقية بخصوص الحادث”.

وناشدت الأمم المتحدة في العراق السلطات بضرورة “أن تجري تحقيقا معمقا في الحادث وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.