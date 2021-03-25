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في الكونغو الديمقراطية.. مقتل 17 شخصا بهجمات مسلحة شرق البلاد

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 3:35 مساءً
قوات الامن في الكونغو

قوات الامن في الكونغو

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قتل 17 شخصا على الأقل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى “القوات الديمقراطية المتحالفة” بحسب ما أفادت مصادر محلية أمس الأربعاء.

وقال حاكم إقليم بيني في ولاية شمال كيفو، دونات كيبوانا، إن “قرى سامبوكو وتشاني-تشاني وكابوكا تعرضت الثلاثاء الماضي لهجوم شنه الأعداء في القوات الديمقراطية المتحالفة الذين “قتلوا بالسكاكين 12 شخصا وخطفوا عددا آخر غير معروف من السكان”.

من جهته أكد ماثي كوراثويوي، المسؤول في المجتمع المدني في سامبوكو، أن “الجيش شن هجوما مضادا أسفر عن تحرير عشرة رهائن”، مشيرا إلى “سقوط 15 قتيلا، أحدهم عسكري”.

وقتل أكثر من 1200 مدني في هجمات نسبت إلى “القوات الديمقراطية المتحالفة” منذ 2017 في منطقة بيني بحسب الخبراء من مرصد كيفو الأمني، وهذه الحصيلة تجعلها المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 جماعة مسلحة لا تزال ناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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