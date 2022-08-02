في الكويت.. مرسوم أميري بحلّ مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء إن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة رسميا.

كان ولي العهد الكويتي قال الشهر الماضي إنه حل مجلس الأمة وإنه سيطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الكويت قد أعلنت الاثنين عن تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن التشكيل الذي صدر بمرسوم موقع من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولي معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

كما تم إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، بينما عاد وزير الإعلام الأسبق عبد الرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلا من حمد روح الدين.

ومن المرتقب أن تضطلع الحكومة الجديدة بإقرار الميزانية التي تأخر إقرارها في البرلمان، ثم إجراءات حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة طبقا لخارطة الطريق التي أعلنها سابقا ولي العهد.