الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
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في اللحظة الأخيرة.. قرار أوروبي بإيقاف ترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا

منذ ساعة واحدة
محكمة أوروبية توقف ترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواند

محكمة أوروبية توقف ترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواند

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قال مصدر حكومي بريطاني إن أول رحلة لترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا أُلغيت في اللحظة الأخيرة اليوم الثلاثاء بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر بوقف ترحيل العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا على متنها.

وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيل بعض المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لانتقادات من معارضين وجمعيات خيرية وزعماء دينيين وصفوها بأنها غير إنسانية.

وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا، من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر.

وكان من المقرر ترحيل عدد قليل فقط من قاعدة جوية في جنوب غرب إنكلترا الثلاثاء، لكن قبل ساعات من موعد مغادرة الطائرة أصدرت المحكمة الأوروبية أومرا قضائيا بمنع ترحيلهم.

وفي تغريدة على تويتر، قالت منظمة “كير فور كاليه” المتخصّصة في الدفاع عن طالبي اللجوء إنّ “آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا”، في حين نقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” (BA Media) عن مصادر حكومية في لندن أنّ الرحلة الجوّية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الاثنين، أيد القضاء العالي البريطاني خطةَ الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة سابقة كارثية.

وقد ردت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا البلاد بشكل غير قانوني، إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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